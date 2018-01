Tripoli pede suspensão de campanha “Gente boa também mata”

Coluna do Estadão

Eleito líder do PSDB na Câmara, o deputado federal Ricardo Tripoli (SP) avisou no Twitter ter pedido a suspensão da campanha “Gente boa também mata”, lançada hoje pelo Ministério do Transporte.

Pensada para alertar motoristas de que condutas perigosas no trânsito praticadas por pessoas de bom coração também podem matar, a campanha polêmica já está entre os mais comentados do Twitter e viraliza com a #bolafora nas redes sociais.

“Quem resgata animais, o melhor aluno da sala, quem planta árvores… todos podem matar”, diz a campanha. “Informo que já solicitei a retirada dessa publicidade das ruas”, diz Tripoli.