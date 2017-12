Coluna do Estadão

O deputado Ricardo Tripoli pediu ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, que demita os responsáveis pela exibição da onça em cerimônia olímpica, no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), em Manaus.

