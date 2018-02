Trípoli é eleito novo líder do PSDB

A bancada do PSDB na Câmara elegeu o deputado Ricardo Trípoli (SP) para líder do partido em 2017. Ele venceu a disputa em primeiro turno e assume o cargo que hoje é do deputado Antonio Imbassahy (BA) no dia primeiro de fevereiro. Imbassahy, por sua vez, é cotado para assumir a vaga de ministro da Secretaria de Governo.

O placar da eleição foi: Trípoli (26), Jutahy Magalhães (14), Marcus Pestana (6) e um voto em branco. (Andreza Matais)

