Coluna do Estadão

As pessoas com deficiência visual de Vitória (ES) não poderão mais receber seus carnês de IPTU em braile. O Tribunal de Justiça local considerou inconstitucional a lei municipal que permitia a impressão, sem custos adicionais, do carnê. Uma série de recursos deve chegar, em breve, ao STF.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao