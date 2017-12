Coluna do Estadão

A deputada Eronildes Carvalho, conhecida como Tia Eron, tem esse apelido porque cuidava das crianças na Igreja Universal enquanto os pais assistiam ao culto.

A deputada ganhou fama porque é o voto decisivo para a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha.

