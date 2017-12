Tia Eron é um dos assuntos mais comentados no Twitter

O sumiço de Tia Eron (PRB-BA), voto decisivo na cassação ou não do deputado Eduardo Cunha pelo Conselho de Ética, chegou aos assuntos mais comentados pela rede social Twitter no Brasil. A maioria dos posts pergunta “Cadê Tia Eron?” e faz suposições de onde a deputada poderia estar durante a Comissão. Alguns políticos entraram na campanha #VemTiaEron, como a deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), que postou: “Conselho de Ética da Câmara vota hoje a cassação de Eduardo Cunha. Dep. Tia Eron ainda não chegou. #VemTiaEron #TiaEronCadêVocê?”.

Como revelado pela Coluna do Estadão, interlocutores afirmam que Tia Eron acompanha a sessão do colegiado pela televisão, em uma sala na liderança do PRB na Câmara, e deve participar da votação.