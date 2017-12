Celso Russomanno passou todo o dia de hoje tentando falar com a deputada Tia Eron, voto que definirá o destino de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Não obteve sucesso. A correligionária, que já passou uma manhã inteira escondida, estava com o telefone desligado.

