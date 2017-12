Voto que vai decidir o destino de Eduardo Cunha no Conselho de Ética, a deputada Tia Eron (PRB-BA) acompanha a sessão do colegiado pela televisão em uma sala na liderança do PRB na Câmara. Ela está sozinha e come frutas. A deputada, segundo interlocutores, vai participar da votação, mas quer evitar assédio. Por isso, ainda não foi ao plenário.

