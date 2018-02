Termina sexta prazo para teles renovarem concessões

Termina nesta sexta-feira o prazo para renovação das concessões do setor de telefonia. Os contratos não contemplam a decisão sobre os bens reversíveis. O tema não foi regulamentado.

Projeto de lei aprovado pelo congresso prevê que as empresas poderão herdar os bens reversíveis que lhe foram concedidos durante a privatização do setor. Essa medida significaria repassar as operadoras bens no valor de R$ 87,3 bilhões.

