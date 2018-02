Teori deve homologar delação da Odebrecht só em março

Coluna do Estadão

As apostas no STF são de que a delação da Odebrecht só deve ser homologada pelo ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, em março do ano que vem. O ministro pode, inclusive, rejeitar alguns acordos.

Advogados que estiveram em Brasília ontem para assinar acordos de delação premiada de executivos da Odebrecht não tiveram, desta vez, de atacar o pão de queijo dos procuradores. O processo foi bem rápido.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao