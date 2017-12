Coluna do Estadão

O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, deve aguardar definição sobre o mandato da presidente Dilma para decidir sobre o pedido de investigação contra ela feito pela PGR.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao