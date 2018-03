Coluna do Estadão

Absolvido pelo Conselho de Ética da acusação de difamar Jair Bolsonaro (PSC-RJ) no Facebook, o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) vai enfrentar um segundo processo por cuspir no colega no plenário.

A tendência é que o Conselho decida por advertência escrita ou suspenda Jean Wyllys temporariamente.

