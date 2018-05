Tendência é não ter candidato, diz governador de SP

O goverador de São Paulo, Márcio França (PSB), vai defender que o seu partido apoie a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) ao Planalto com a desistência de Joaquim Barbosa de participar da disputa. Ele, no entanto, acha que a tendência do PSB é não lançar nome próprio ao Planalto, repetindo o que a sigla fez no segundo mandato de Lula.

Como o PSB governa cinco Estados, França diz que seria mais confortável para seus colegas o partido não ter candidato. Isso ajuda na composição de chapas.

Na avaliação do governador, contudo, o melhor é apoiar Alckmin para evitar um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, que ele diz acreditar ser o candidato do PT. “A política se convenceu de que se não houver uma unidade serão dois outsiders”, disse à Coluna. (Andreza Matais)