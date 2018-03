Coluna do Estadão

O tempo para a defesa e a acusação se manifestarem no julgamento do processo que pode cassar a chapa Dilma-Temer pode aumentar para 20 minutos. A decisão será do ministro Gilmar Mendes.

