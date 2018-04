No projeto que estabelece as diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate de incêndio, Temer vetou o artigo que proibia o uso de comandas em estabelecimentos. No incêndio da Boate Kiss, vítimas foram impedidas de sair por não terem pago pelo valor consumido.

