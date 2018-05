Temer vai se reunir com Maia e Eunício

O presidente Michel Temer vai se reunir com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) ainda nesta segunda-feira. A presença de Maia no Planalto ocorre depois do desgaste provocado pela aprovação na Câmara de emenda que zerou o PIS/Cofins do combustível até o final do ano. A medida contrariou o governo e o Senado.

A Coluna apurou que um acordo está sendo costurado para que o Senado vote o projeto da reoneração, para que o governo possa fazer caixa, e o governo vete a emenda embutida nele que zera o PIS/Cofins. (Andreza Matais e Naira Trindade)