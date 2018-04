Temer sanciona com vetos projeto de terceirização; veja a íntegra

O presidente Michel Temer sancionou nesta sexta-feira, com vetos, o projeto de lei que autoriza a contratação de trabalhadores terceirizados pelas empresas. A sanção saiu em edição extra do Diário Oficial da União.

Temer desistiu de enviar ao Congresso uma Medida Provisória estabelecendo salvaguardas aos empregados. Embora a proposta aprovada pela Câmara, na semana passada, tenha sido considerada muito dura, o governo quer que a maior proteção aos 13 milhões de terceirizados seja incorporada numa segunda etapa, na reforma trabalhista, em tramitação na Câmara.

No Palácio do Planalto, auxiliares de Temer dizem que a edição de uma MP, neste momento, provocaria ainda mais desgaste com a base aliada, pois a tendência é que fosse muito alterada no Congresso.

Veja a íntegra: