Temer vai pedir à CNBB apoio à nova Previdência

Políticos do Nordeste avisaram ao presidente Michel Temer que padres estão pregando contra a reforma da Previdência. Em missas, dizem que a medida é prejudicial aos trabalhadores. O assunto foi levantado em reunião dos senadores da base aliada ontem, no Palácio do Planalto. O senador Garibaldi Alves (PMDB-RN) contou a Temer que na missa de São José, domingo passado, padres criticaram a reforma nas homilias. A missa reúne multidões de sertanejos que pedem por chuvas. Temer disse que vai procurar a CNBB para defender a reforma.

A Coluna não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da CNBB ontem. Nesta quinta-feira, a entidade emitiu uma nota sobre o assunto. Confira na íntegra:

Documento Nota da CNBB sobre a reforma da previdencia PDF

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao