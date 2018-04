O presidente Michel Temer vai jantar com a bancada do MDB no restaurante Figueira da Villa, na Vila Planalto, em Brasília, região muito frequentada por petistas. São aguardadas cerca de 80 pessoas no jantar. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, explicou que o presidente vem fazendo uma rodada de conversas com deputados da base aliada. Já se reuniu com parlamentares do PR, do PP e agora se encontra com emedebistas. (Naira Trindade)