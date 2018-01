O presidente Michel Temer vai fazer um jantar nesta quarta-feira, 19, para caciques do DEM e do PSDB no Palácio do Jaburu. Temer chamou “os bombeiros” para tentar desfazer qualquer animosidade com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ministros dos dois partidos, além de importantes representantes das duas legendas, são esperados para aparar as arestas na relação com Maia.

