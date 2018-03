Temer vai condecorar envolvidos na fuga de senador boliviano

Coluna do Estadão

Temer decidiu condecorar com a mais alta honraria da diplomacia brasileira os envolvidos na fuga do senador Pinto Molina, opositor do esquerdista Evo Morales, da Bolívia para o Brasil, em 2013.

Os motoristas e os fuzileiros navais que ajudaram na fuga, além do advogado Fernando Tibúrcio e do embaixador Eduardo Saboia, vão receber a medalha da Ordem de Rio Branco.

O caso gerou uma crise no governo Dilma, que mandou punir os diplomatas envolvidos.

