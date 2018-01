Temer tuíta sinônimos da palavra “acidente” pavoroso

Coluna do Estadão

O presidente Michel Temer recorreu ao Twitter para explicar sinônimos da palavra “acidente”, citada por ele para classificar a tragédia no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. “Sinônimos da palavra “acidente”: tragédia, perda, desastre, desgraça, fatalidade”, postou.

Ao quebrar o silêncio de quatro dias, Temer foi duramente criticado por minimizar as mortes dentro do presídio em Manaus. Ele também prestou, pela primeira vez, solidariedade às famílias dos 56 presos mortos no domingo. (Naira Trindade)