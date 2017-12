Coluna do Estadão

O governo de Michel Temer tem pressa para que a Câmara aprecie recurso de Eduardo Cunha contra parecer favorável a cassação do seu mandato. É preciso destrancar a pauta para que a CCJ vote matérias como a PEC do Limite de Gastos.

