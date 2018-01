Temer tem hoje quatro opções principais para substituir Teori no Supremo

Quatro nomes se destacam hoje no processo de escolha do presidente Michel Temer para ocupar a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Interlocutores do presidente dizem que, nesse momento, as principais opções são o ministro do STJ Luis Felipe Salomão, o tributarista Heleno Torres, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas. Contra o último existe a resistência pelo fato de ser ainda muito ligado politicamente ao grupo do senador Renan Calheiros.

A opção pelo respeitado Salomão traria a vantagem de abrir outra vaga para Temer no STJ. Já Moraes tem muito apoio político e a torcida velada de pelo menos três ministros do Supremo. Já Heleno tem o conhecimento tributário a seu favor, justamente num momento em que o presidente Temer tem insistido na ideia de apresentar uma nova proposta de reforma nessa área, o que pode gerar recursos jurídicos sobre o assunto no Supremo.

