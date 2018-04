Temer telefona para presidente do BNDES e diz que ela fica na equipe

O presidente Michel Temer telefonou neste sábado para a presidente do BNDES, Maria Silvia, e garantiu a permanência dela no governo. Na conversa, Temer disse que ela fica na sua equipe até dia 31 de dezembro de 2018 e destacou que ela tem “a total confiança do seu governo”.

A Coluna do Estadão revelou, neste sábado, que em encontro com empresários na última quinta, em São Paulo, Temer ouviu duras críticas a gestão de Maria Silvia no BNDES. Os dois problemas relatados são: demandas não atendidas de empréstimos e pedidos de audiência com a executiva negados. O BNDES não comenta as críticas.