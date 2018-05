Temer não vai interferir na eleição em São Paulo

Com vários aliados na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Michel Temer vai optar por não ter uma participação ostensiva na eleição da capital. Obviamente, participará da convenção que oficializará o nome da senadora Marta Suplicy como candidata do PMDB e fará fotos ao seu lado para material de campanha. Mas, para preservar candidatos de partidos aliados, como João Doria (PSDB) e Andrea Matarazzo (PSD), não porá peso a favor de Marta. A história muda de figura se houver segundo turno contra o prefeito petista Fernando Haddad.

