Coluna do Estadão

O Planalto está atento ao início da temporada de pesquisas de avaliação do governo Temer. Depois do levantamento feito pelo instituto MDA, a pedido da CNT, há a previsão de pelo menos mais três até o fim do mês.

Existe a preocupação que avaliações muito negativas possam mudar o clima de votação pelo impeachment no Senado.

