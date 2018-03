Temer se incomoda com apatia de ministros

Coluna do Estadão

Após o desgaste no governo provocado pelo caso Geddel, o presidente Michel Temer pediu empenho de todos os seus ministros e determinou que promovam agendas positivas diariamente. Temer se sentiu desolado, sem apoio público da sua equipe durante toda a semana passada, auge da crise envolvendo um dos seus principais auxiliares. Primeiro a atender ao pedido do presidente, o ministro da Integração, Helder Barbalho, se reuniu ontem com senadores para tratar de seca. Ministros veem nas ações para o Nordeste agenda 100% positiva.

Entre as acusações a Temer, Calero disse que ele o “enquadrou” e propôs “chicana” jurídica.

