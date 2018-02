Coluna do Estadão

Com a popularidade em baixa, Michel Temer determinou prioridade no combate ao Aedes aegypti, que prolifera no verão.

Temer lembra bem do desgaste de Dilma Rousseff, nesse período, por causa dos milhares de casos de dengue, zika e chikungunya.

