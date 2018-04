No voo de volta da Paraíba, onde inaugurou trecho da transposição do Rio São Francisco, o presidente Michel Temer comemorou sua resposta aos manifestantes. E repetiu no avião que seus críticos vão ter de lembrar dele quando forem tomar banho com as águas da transposição.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao