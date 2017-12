Coluna do Estadão

Se nomear o deputado Marx Beltrão (PMDB-AL) para o Turismo, Michel Temer agrada a Renan Calheiros, mas perde o senador Benedito de Lira (PP-AL) no processo do impeachment.

A pasta está vaga desde a saída de Henrique Eduardo Alves, que pediu demissão do cargo após ser citado em delação premiada na Lava Jato.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao