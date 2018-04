Temer pediu para interlocutor sondar Aloysio Nunes sobre Ministério das Relações Exteriores

O presidente Michel Temer autorizou um interlocutor a sondar o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) sobre ele assumir o Ministério das Relações Exteriores, o que foi feito, por telefone, ainda durante o carnaval.

Depois de levar um não de Carlos Velloso, que recusou o Ministério da Justiça, Temer mudou de estratégia. Agora ele manda um interlocutor antes de fazer o convite.

A sinalização de Michel Temer de indicar o senador Aloysio Nunes para as Relações Exteriores não animou servidores do Itamaraty, que tentam, sem sucesso, audiência com ele desde o ano passado.

