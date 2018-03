Temer pediu à Renan para não votar autonomia do Banco Central

Coluna do Estadão

Com matérias polêmicas para serem aprovadas no Congresso, o presidente Michel Temer conseguiu evitar que a proposta de autonomia para o Banco Central entrasse na pauta do Senado.

Algumas semanas atrás, o presidente do Senado, Renan Calheiros, pretendia colocar o tema em discussão, propondo que quem comandasse o BC tivesse mandato independente do presidente da República. Temer conseguiu convencê-lo a desistir.

