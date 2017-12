Temer pede registro de Machado na Base Aérea

Coluna do Estadão

O presidente interino Michel Temer mandou apurar na FAB se há registro de entrada de Sérgio Machado na Base Aérea de Brasília em 2012. O delator da Lava Jato disse aos investigadores que essa seria uma prova de que ele esteve com Temer, a quem acusa de pedir doação ilegal. O interino foi informado de que não havia nenhum dado confirmando a presença de Machado na Base Aérea. Na verdade, se existiu, a prova foi destruída em 2014. Os registros de entrada e saída são guardados por um prazo de dois anos.

