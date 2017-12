Temer pede para GSI monitorar PT

Por ordem do presidente em exercício, Michel Temer, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela área de inteligência do governo, está monitorando os movimentos do PT. Já descobriu que o partido articula manifestações a cada agenda do peemedebista.

A partir disso, o governo decidiu que vai divulgar a agenda de Temer em eventos públicos só em cima da hora. Uma das ações, identificada pelo GSI, está programada para julho, no evento da cúpula do Mercosul.

