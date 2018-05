Temer oferece Cultura ou Ciência para PPS

O vice-presidente Michel Temer deu mais um passo na composição do seu ministério caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada. Ele ofereceu para o PPS as pastas da Cultura ou da Ciência e Tecnologia. O partido é um dos mais engajados no impeachment da petista. O presidente nacional do partido, deputado Roberto Freire (PE), e o senador Cristovam Buarque (DF), estiveram ontem no Palácio do Jaburu e trataram da participação da sigla na eventual gestão Temer.

