Coluna do Estadão

O presidente Michel Temer nomeou Francisval Dias Mendes para a diretoria da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq). Mendes é primo do presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. O nome dele precisa ser aprovado em sabatina no Senado. (Anne Wart)

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao