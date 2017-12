Coluna do Estadão

Michel Temer não vai acionar Sérgio Machado na Justiça. O delator da Lava Jato o acusou de pedir doação ilegal. Interlocutores aconselharam o presidente interino a aguardar a conclusão das investigações da Lava Jato antes de tomar qualquer atitude.

