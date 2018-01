Temer muda estilo para aumentar popularidade

Em nova estratégia para melhorar a imagem do presidente Michel Temer, o governo resolveu descentralizar a agenda de eventos. A ideia é tirá-la de dentro do Planalto e levá-la para ministérios e cidades do interior. Mais do que programar visitas para Norte e Nordeste, Temer pretende viajar para municípios menores, sair dos gabinetes e de reuniões com parlamentares. Amanhã, Temer vai anunciar em Ribeirão Preto (SP) liberação de R$ 12 bilhões para o pré-custeio da próxima safra agrícola 2017/2018. O objetivo é um só: resgatar sua popularidade.

