O presidente Michel Temer vai marcar reunião com os presidentes da Câmara e Senado assim que suas eleições forem definidas esta semana. A ideia é negociar a agenda legislativa de interesse do Planalto, incluindo as reformas.

