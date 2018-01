Temer ligou para Grace para reforçar permanência na AGU

Antes de chamar a advogada-geral da União, Grace Mendonça, para uma conversa, na manhã deste domingo, 25, no Palácio do Jaburu, o presidente Michel Temer ligou para a ministra para elogiar o trabalho dela à frente da AGU e garantir que ficará n cargo. Eles conversaram por telefone no sábado. Foi a primeira vez que se falaram desde a informação de que Temer havia convidado o subchefe da Casa Civil, Gustavo Vale Rocha, para substituí-la. Hoje, Temer repetiu, pessoalmente, elogios a Grace.