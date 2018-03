O presidente Michel Temer ligou para o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, às 19h07, para saber se ele havia reconsiderado a decisão de deixar a pasta. Calero pediu demissão na noite de ontem. Temer ouviu uma negativa. Calero reforçou que estava mesmo decidido a sair. Presidente do PPS, Roberto Freire (SP), que já havia flertado com a cadeira no início do governo Temer, assume a pasta. (Andreza Matais)

