O presidente Michel Temer acabou de ligar para o presidente eleito do Paraguai, Mario Abdo Benitez, e o convidou para vir ao Brasil em visita oficial. Mario Abdo está em sintonia com a política brasileira de expandir mercados para o Mercosul.

Governista, o conservador Mario Abdo, do Partido Colorado, venceu as eleições no Paraguai ao conquistar 46,47% dos votos, enquanto o liberal Efraín Alegre ficou com 42,7%. (Naira Trindade)