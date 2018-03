Coluna do Estadão

Antes de sancionar a lei que institui o Dia Nacional do Perdão, Michel Temer ligou para a autora da proposta, a deputada Keiko Ota (PSB-SP), para avisá-la do agrado. Temer pediu que seus assessores o alertem quando houver sanção de projetos para que possa estreitar a relação com parlamentares.

