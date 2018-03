Coluna do Estadão

Temer ligou para o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) ontem pela manhã para agradecer o empenho na relatoria da PEC do Teto. Convidou-o para um café e, de quebra, assinou a liberação de repasses de R$ 36,7 milhões para adutoras de engate rápido no Estado do Ceará.