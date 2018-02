Governo já decidiu por efetivação de Dyogo Oliveira no Planejamento

Coluna do Estadão

Aliados de Michel Temer garantem que a decisão de efetivar o ministro Dyogo Oliveira no Planejamento está tomada desde a nomeação de Romero Jucá para a liderança de governo no Congresso, no dia 17 de novembro.

Dyogo comanda o ministério interinamente desde a saída de Jucá, que deixou a pasta abatido pela Lava Jato.

O PSDB tenta emplacar o senador Tasso Jereissati (CE) no ministério, como reforço para a equipe econômica, mas há críticas de que os tucanos já comandam outras três pastas – Relações Exteriores, Cidades e Justiça.

