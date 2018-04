O presidente Michel Temer assinou na tarde desta quinta-feira, 26, a homologação da demarcação de terra indígena Bahia dos Guató, no Mato Grosso. O ministro dos Diteitos Humanos, Gustavo Rocha, participou das tratativas para a assinatura do decreto, que será publicado no Diário Oficial da União de amanhã, 27. (Naira Trindade)