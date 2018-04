No mesmo jantar com empresários em São Paulo, na última quinta-feira, em que ouviu pedidos para troca no comando do BNDES, Michel Temer teria dito que a Reforma da Previdência será aprovada de qualquer forma, mesmo que “aos trancos e barrancos”.

