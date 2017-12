Temer ganha apoio de Silvio Santos para reforma da Previdência

Coluna do Estadão

O presidente Michel Temer vai participar do Programa Silvio Santos para falar da reforma da Previdência. A gravação será nesta sexta-feira. O apresentador decidiu apoiar a proposta do governo que muda as regras da aposentadoria.

Ainda sem garantia de que terá os 308 votos para aprovar a reforma, o Planalto já admite adiar a discussão para o ano eleitoral de 2018. A ala política entende que uma derrota seria desgastante demais para o governo.

Até agora, o governo já conseguiu o apoio do PSDB, PMDB, PTB, PPS e PP.