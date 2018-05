Tentando a atenção após reunião entre Michel Temer, Renan Calheiros e Aécio Neves, fotógrafos gritavam “Presidente!”. Temer reagiu: “Vocês vão ter que escolher um porque aqui tem três presidentes”.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao